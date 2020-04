“A Pasqua mangiate agnello abruzzese”, l’appello di Cia Agricoltori. Arrosticini occasione di rilancio per gli allevatori

L’Aquila. “Più carne di agnello abruzzese nei menù delle feste”. Da Cia – Agricoltori Italiani Abruzzo il rinnovato invito a consumare un prodotto locale o nazionale e la richiesta di individuare forme di sostegno per il settore ovi-caprino regionale. Infatti, la chiusura di agriturismi, pizzerie, ristoranti, trattorie si protrae da un mese determinando l’azzeramento dei rispettivi volumi di affari e un enorme ridimensionamento del fatturato di chi fornisce prodotti agroalimentari quali, tra gli altri, formaggi freschi, pesce, carne. Il consumo di carne di agnello, la cui vendita si concentra per il 60% in questo periodo, complice anche il consumo legato ai piatti della tradizione pasquale, quest’anno sarà dimezzato rispetto alla Pasqua scorsa.

“Un consumo che sarebbe potuto essere soddisfatto con l’intera offerta regionale se solo si fosse rinunciato a importare un prodotto spesso qualitativamente non all’altezza di quello locale e nazionale” sostiene il presidente Cia Abruzzo, Mauro Di Zio. Cia – Agricoltori Italiani, infatti, stima attualmente l’import di ovini al 75%, soprattutto da paesi come Spagna, Romania, Estonia, Grecia, che non assicurano gli standard qualitativi della nostra pastorizia. Avviene così che i 1.500 allevatori abruzzesi di 170mila ovini si vedono pagati sottocosto i loro agnelli o sono costretti a tenerli in azienda aumentando a dismisura i costi. Ancora peggiore la situazione per gli allevatori dei 20mila caprini, venduti quasi esclusivamente a Pasqua.

“La pastorizia ha avuto nella nostra regione grande rilevanza nel recente passato ed esprime oggi importanza strategica per le aree interne del nostro Appennino in termini di salvaguardia della biodiversità svolgendo una insostituibile funzione ambientale di presidio e manutenzione del territorio” continua Di Zio. L’invito, infine, agli operatori economici del settore della carne ovina a trasformare questo momento di grande difficoltà del settore in una grande opportunità di riorganizzazione e di rilancio. “Uno dei prodotti tradizionali più caratteristici, conosciuti e apprezzati della nostra regione, l’arrosticino d’Abruzzo, può rappresentare lo strumento di questa occasione di rilancio. Ma è necessario che l’identità e la qualità che a esso è riconosciuta sia espressa a partire dalla materia prima: carne di pecora o di castrato abruzzese” conclude il presidente.