A Pescara arriva il corso gratuito per aspiranti imprenditori. Ecco come conoscere i trucchi del mestiere

Pescara. Completamente rinnovato nella forma e nei contenuti riparte “StartImpresa – Corso di Formazione Specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria & premi ai migliori progetti imprenditoriali” promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Da oggi 14 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni.

Il percorso formativo gratuito, che avrà inizio il 6 settembre 2019, ha l’obiettivo di dare ai partecipanti l’opportunità di conoscere i trucchi del mestiere e di avviare la propria attività imprenditoriale con l’aiuto di chi ha già le mani in pasta e fa impresa ogni giorno. Vuole fornire gli strumenti per capire come costituire una azienda o una start up di successo impostando e validando un’idea, un progetto d’impresa.

Tutto questo grazie alla guida di un team di imprenditori e manager che metteranno a disposizione il loro tempo e le loro competenze. 50 ore formative complessive divise in 5 moduli operativi, 5 Start Lab e 5 Seminari di approfondimento: ogni venerdì pomeriggio, nel periodo 6 settembre – 20 dicembre 2019, dalle ore 14:30 alle 18:30, presso la sede di Confindustria Chieti Pescara in Via Raiale 110 bis a Pescara.

Saranno affrontate tematiche concernenti il settore economico, finanziario e fiscale, la gestione amministrativa e le forme societarie. Si lavorerà alla stesura del business planoltre a approfondire argomenti importati per chi vuole “fare impresa”, quali il marketing strategico, la comunicazione aziendale, il public speaking, il web marketing, i social media & social crm. Le opportunità d’investimento, il bilancio delle competenze e l’internazionalizzazione d’impresa completeranno l’articolato percorso formativo.

Possono presentare domanda di partecipazione entro venerdì 30 agosto 2019 tutti coloro che sono maggiorenni al momento dell’iscrizione e che, da soli o in gruppo, intendano avviare una attività di impresa in qualunque settore.

Al termine del percorso formativo il Comitato di valutazione selezionerà i cinque finalistiche avranno l’opportunità di incontrare referenti di Venture Capital ai quali presentare il loro progetto d’impresa. Al primo classificato sarà assegnato un premio in denaro erogato da INTERCREDIT, main sponsor del Progetto. Altri premi saranno messi a disposizione daConfindustria Chieti Pescara e Secretel Srl come meglio specificato nel bando.

Il Referente del progetto, Paolo Campana, ha dichiarato “L’esperienza delle precedenti edizioni, in un’ottica di continua evoluzione, ci ha suggerito di realizzare l’edizione 2019 costruendo un percorso a moduli che punti principalmente ad accompagnare i partecipanti nella costruzione del Business Plan che meglio rappresenti la loro idea d’impresa. Una rinnovata attenzione nella selezione dei progetti sia sulla base del lorovalore innovativo che della spinta motivazionale di chi li presenta, accompagnata dalla presenza anche di docenti fondatori di startup di successo, completa un progetto di formazione estremamente interessante”.

Critiano Fino, Presidente della Sezione Servizi Innovativi, ha sottolineato “L’edizione 2019 di StartImpresa pone un taglio netto con il passato, mediante un programma ancora più ricco ed efficace. La suddivisione in moduli dedicati con la contemporanea presenza di docente e tutor, affiancata agli Start Lab ed ai Case History, offre un piano formativo di grande impatto ed in linea con la moderna comunicazione multicanale”.

Gli altri partner di questa nona edizione sono: Adecco, Cristiano Fino Web and Software Solutions, Digital Food, Ecoh Media, LF System Italia, Life Learning Group, Meta Adv, Nestplan International, Pluk, Rustichella D’Abruzzo, Sinergie Education, SLT – Studio Legale & Tributario, Sun City, Top Solutions.

In allegato il regolamento, il calendario delle lezioni e la domanda di partecipazione, disponibili anche sul sito web https://www.confindustriachpe.it