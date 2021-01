A Pescara è boom in bar e pasticcerie per il Bomba Day! Voi quale avete scelto?

Pescara. A Pescara è il “bomba day” e le pasticcerie e i bar della città sono pieni per l’evento, con file fuori i negozi.

Un evento che si propone di sensibilizzare i cittadini nei confronti della categoria di Bar e pasticcerie artigianali colpite dalle molte settimane di chiusura al pubblico e, in particolare, nel periodo delle festività natalizie, momento cruciale per la vita economica delle attività.

Durante il Bomba Day le pasticcerie aderenti offriranno alla clientela fragranti e fresche bombe alla crema artigianali, realizzate per l’occasione dai sapienti pasticceri della città al prezzo di 1 euro.

Per tutti i bambini sotto i 10 anni è in omaggio una bombetta. Per rispetto delle misure di sicurezza e per evitare assembramenti le bombe saranno in vendita solo con asporto.