A Pescara la mostra ‘Fango e sudore’ a tema rugby. Il ricavato andrà ad associazione italiana contro leucemie (Ail)

Pescara. Una corposa collezione di maglie, azzurre ed internazionali, dei grandi campioni di tutti i tempi, per la prima volta esposte a Pescara. È la mostra ‘Fango e sudore – Museo del Rugby’, unico museo in Italia riconosciuto dalla Federazione Italiana Rugby (Fir). Stamani il taglio del nastro della

mostra temporanea, allestita all’Aurum e visibile fino a mercoledì.

L’iniziativa è promossa dal Pescara Rugby Asd, con il patrocinio della Regione Abruzzo, del comune di Pescara e del Comitato regionale Fir. Oltre alla mostra, domenica 22 dicembre verrà disputata la Partita del Cuore tra le squadre seniores Pescara Rugby e Rebels Chieti. Le attività hanno uno scopo benefico: il ricavato verrà devoluto all’associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail). Più di 50 le maglie esposte dal fondatore del museo Corrado Mattoccia: da quelle della Nazionale italiana, alle 14 maglie dei campioni del mondo tra Australia, Inghilterra, Sud Africa e Nuova Zelanda, tra cui spicca la maglia di Francoise Pienar, capitano del Sud Africa, campione del mondo nel 1995, premiato da Nelson Mandela. Presente anche la maglia dell’ospite d’onore dell’evento odierno, Giovanbattista Venditti, giocatore della Nazionale italiana di Rugby.

All’iniziativa hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore allo Sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, il presidente della Fir Abruzzo, Giorgio Morelli, e il presidente del Pescara Rugby, Angelo Cavarocchi. “Il Pescara Rugby” afferma Cavarocchi “ha circa 150 iscritti, a tutte le categorie, dall”under 6′ ai senior. È una società in forte crescita ed espansione. Non è la prima volta che organizziamo eventi, come quello in questione, a scopo benefico. L’idea è anche quella di avvicinare Pescara al rugby e far sapere che il capoluogo adriatico ha una sua scuola ed una sua squadra. Stiamo lavorando perché il prossimo anno vorremmo portare a Pescara un evento importante come il Test Match di rugby con la nazionale italiana”.

“Un evento di sport, cultura e solidarietà la Mostra allestita dal Museo del Rugby che consentirà a Pescara di ospitare negli spazi dell’Aurum, da oggi a mercoledì 18 dicembre, le maglie più prestigiose della Nazionale di Rugby e soprattutto degli atleti che a livello internazionale hanno scritto la storia di uno sport mondiale che forse meglio di altri sa rappresentare lo spirito di unità di un intero Paese” sottolinea Sospiri “ogni maglia esposta sulle pareti della Sala Pazienza dell’Aurum ha una storia da raccontare e un evento da ricordare. L’elemento straordinario è che a ogni pezzo unico esposto corrisponde un aneddoto, un episodio di vita e di sport che il Museo del Rugby ha portato a Pescara”.