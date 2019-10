A Pescara torna Cioccolandia, la manifestazione più golosa dell’anno: fino al 3 novembre corsi a tema e dolciumi di Halloween per i bimbi

Pescara. Sarà un wekend color nero cioccolato quello che Pescara vivrà dal 30 a l 3 novembre.

Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre corso Umberto I ospiterà infatti CIOCCOLANDIA – Magie di Cioccolato, la manifestazione dedicata al mondo dei dolci e in particolare al cioccolato, promossa da Confesercenti e patrocinata dall’Assessorato al Commercio del Comune di Pescara.

Numerosi gli stand e le aziende presenti e la possibilità di gustare dolci e prelibatezze per tutti i presenti. Durante la manifestazione sarà possibile seguire anche dei corsi. Il 30 ottobre a paritre dalle ore 16, “Il cioccolato sposa i distillati abruzzesi” a cura del maestro pasticcere campione del mondo Federico Anzellotti. Il 31 lo stesso Anzellotti terrà il corso dal titolo “Il mondo del cioccolato come creare cioccolatini”, mentre il 1 novembre toccherà al maestro gelatiere Francesco Dioletta (della gelateria Duomo L’Aquila) dispensare consigli nel corso “Il gelato al cioccolato con o senza latte?”. Il 2 novembre infine, sempre alle ore 16,00 toccherà al maestro gelatiere Ida Di Biagio, Gelateria Novecento presso Emozioni Italiane, spiegare ai curiosi lo stesso corso.

Durante i giorni della manifestazione saranno presenti i maestri cioccolatieri di Merate, Foggia e L’Aquila mentre corso Umberto si presenterà con gli stand dedicati al dolce più amato dagli italiani.

In occasione della concomitanza della festa di Halloween, l’Associazione ViviamoPescara organizzerà invece “Halloween in centro”, una festa itinerante dedicata ai bambini.

Per individuare tutti gli aderenti alla manifestazione sarà sufficiente seguire i palloncini colorati con il logo di Viviamo Pescara, dislocati tra via Carducci, via Battisti, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, via Nicola Fabrizi, via Firenze, via Mazzini, via Piave, viale Muzii, piazza Salotto, viale Regina Margherita, via Roma e via Trento. Nei 100 negozi aderenti i più piccoli verranno accolti dal classico dolcetto o scherzetto, con caramelle, cioccolatini, dolciumi vari e le immancabili maschere di Halloween, per trascorrere un pomeriggio all’insegna del sorriso.