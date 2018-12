A Pescara tutto pronto per l’inaugurazione de Il Giardino dei Giusti al Parco di Villa Sabucchi. Previsto incontro con Nissim

Pescara. La seconda edizione del festival letterario Conversazioni a Pescara, inizia così com’era finita la prima edizione, con Gabriele Nissim e parte con una grande e bella novità: l’istituzione del primo Giardino dei Giusti a Pescara, nel parco di Villa Sabucchi.

Era maggio 2018 e si era al Salone Internazionale del Libro di Torino quando Nissim esortò i ragazzi delle scuole di Pescara protagonisti del progetto Conversazioni a “diventare pescatori di perle”, un invito a far emergere e vincere le storie di chi ha fatto del bene. Parole che furono anche un impegno personale per venire a Pescara e incontrare altri studenti. Un impegno che Gabriele Nissim onorerà mercoledì 5 dicembre alle 9:00 presso la sala consiliare del Comune di Pescara, con la presentazione del suo libro Il Bene possibile.

È il primo degli incontri della seconda edizione di Conversazioni a Pescara. Società, scienza, letteratura che prende il via proprio il 5 di dicembre. Un festival letterario, ideato e a cura di Oscar Buonamano, progetto di alternanza scuola/lavoro che vede quest’anno quattro istituti superiori di Pescara protagonisti della manifestazione. Liceo scientifico Galileo Galilei, Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, Liceo Artistico Musicale-Coreuretico Misticoni-Bellisario, Istituto Tecnico Statale Aterno-Manthonè, con il patrocinio del Comune di Pescara. Nissim è anche il fondatore e presidente della Fondazione Diritti umani per i Giusti, Gariwo, Gardens of the Righteous Worldwide.

“La Fondazione è una ONLUS con sede a Milano e collaborazioni internazionali. Dal 1999 lavora per far conoscere i Giusti e per questa ragione crea Giardini dei Giusti in tutto il mondo e usa i mezzi di comunicazione, i social network e le iniziative pubbliche per diffondere il messaggio della responsabilità. Dal Parlamento europeo ha ottenuto la Giornata dei Giusti, che ogni anno si celebra il 6 marzo. L’attività è sostenuta da istituzioni, scuole, volontari, da un Comitato scientifico internazionale e dagli “Ambasciatori”. I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti. Sono spazi pubblici, luoghi di memoria ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi alberi, ma durante tutto l’anno”

Grazie al rapporto proficuo che si è creato con la prima edizione del festival le scuole della rete di scopo Conversazioni a Pescara, d’intesa con il Comune di Pescara e la Fondazione Gariwo hanno deciso d’istituire a Pescara il primo Giardino dei Giusti, che sarà collocato all’interno del Parco Villa Sabucchi e sarà inaugurato domani, mercoledi 5 dicembre alle ore 11:30 alla presenza del sindaco della città di Pescara, Marco Alessandrini, del presidente del Consiglio comunale di Pescara, Francesco Pagnanelli, dell’ideatore e curatore del festival Conversazioni a Pescara, Oscar Buonamano, di Gabriele Nissim, dei dirigenti scolastici dei quattro istituti superiori protagonisti del progetto di alternanza scuola/lavoro, Carlo Cappello, Maria Pia Lentinio, Raffaella Cocco e Antonella Sanvitale.

La targa posta all’ingresso dei Giardini dei Giusti recita: “C’è un albero per ogni uomo che ha scelto il Bene”. Sarà così anche per il Giardino dei Giusti di Pescara e il primo albero che pianteremo mercoledi in occasione dell’inaugurazione, sarà dedicato a Simone Veil e Gianni Cordova. Simone Veil (Nizza 13 luglio 1927, Parigi 30 giugno 2017), ebrea francese sopravvissuta alla Shoah, indomita paladina dei diritti umani, della dignità delle donne e del ruolo dell’Europa per la pace. Prima presidente del Parlamento europeo.