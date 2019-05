A Pineto il primo e unico parco acquatico in mare di grandezza xl esistente in tutta Italia

Pineto. Arriva a Pineto, dal 15 giugno 2019, il primo e unico parco acquatico in mare, grandezza XL esistente in Italia. 3.200 metri quadri caratterizzati da un percorso con gonfiabili a ostacoli con diversi livelli di difficoltà. La struttura, per nulla impattante dal punto di vista ambientale dato che sarà rimossa completamente nei mesi invernali, si trova nei pressi della zona campeggi nella frazione pinetese di Villa Fumosa.

Il parco acquatico d’Abruzzo T&O, questo il nome della struttura, sarà operativo tutta l’estate per il divertimento di adulti e bambini dai 6 anni in su, con aperture dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino al 15 settembre 2019. La struttura, realizzata da un privato (investimenti canadesi), è stata supportata negli iter autorizzativi dal comune di Pineto che ne ha colto le importanti ricadute turistiche accompagnando le procedure e facendosi cerniera tra l’idea di un privato e gli uffici che hanno reso possibile, vagliate le caratteristiche dello stesso, la sua realizzazione.

Il parco acquatico si aggiunge al parco ludico nella natura Cerrano Park Adventure, realizzato poco più di un anno fa a Pineto su un parco pubblico attraverso una sinergia con un privato. L’iter autorizzativo ha vissuto, come da normativa, molti passaggi: dagli uffici comunali a quelli sovra comunali, passando per le autorità marittime e demaniali.

In tutte queste fasi, il comune di Pineto ha sottolineato e fatto emergere i risvolti positivi per gli operatori e le conseguenti ottime ricadute in termini di offerta turistica per l’intero territorio, non solo per il comune di Pineto. Per informazioni 334.7649304.