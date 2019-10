A Teramo incontro con l’Auser sulla situazione politica internazionale ed europea, relatore il giovane De Berardinis

Teramo. Si sono tenuti, nella sede dell’Associazione Auser di Teramo, due incontri per analizzare la situazione politica internazionale ed europea con Mirko De Berardinis. Le iniziative organizzate rientrano nell’ambito degli eventi culturali promossi dall’Auser Teramana. Dopo il saluto di apertura della presidente dell’Auser di Teramo Giovanna Zippilli è intervenuto Mirko De Berardinis, giovane teramano, laureato in scienze politiche internazionali e delle amministrazioni.

Il primo incontro dal titolo “Democrazia, Repubblica, Costituzione: consigli per l’uso” sì è tenuto lo scorso 16 ottobre. De Berardinis nella sua relazione ha ripercorso la storia della democrazia e descritto le forme e le caratteristiche dei sistemi democratici e delle leggi elettorali. La riflessione si è poi sviluppata sugli elementi che hanno portato alla crisi delle democrazie in Europa e alle possibili strategie da attuare per contrastare le politiche liberiste, per sanare le disuguaglianze sociali e ridistribuire la ricchezza, per porre un argine alla diffusione di populismo, sovranismo ed astensionismo.

Ieri si è svolto il secondo appuntamento dal titolo “Tra storia e politica: un viaggio nel mondo contemporaneo”. L’intervento di Mirko De Berardinis ha presentato una panoramica dell’attuale situazione politica a livello mondiale con alcuni focus specifici. E’ stata esaminata in particolare l’attuale guerra scoppiata in Siria con l’aggressione al popolo curdo da parte della Turchia di Erdogan con una disamina delle complesse vicende storiche legate al Kurdistan. Sono stati poi affrontati i temi dei dazi commerciali voluti dal Presidente USA Trump contro l’Europa, lo sviluppo economico e tecnologico della Cina ed infine le proteste in corso nei diversi Paesi dell’America Latina. L’incontro si è concluso con un ricco dibattito che ha visto protagonisti i partecipanti intervenuti per dire la loro ed offrire spunti di riflessione sugli argomenti trattati.