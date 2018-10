A24-A25, D’Alessandro (Pd): ,in Liguria nuovo ponte con fondi dello Stato, in Abruzzo no. Perché?

Pescara. “Noi abbiamo depositato due emendamenti al dl Genova, il primo abrogativo dell’articolo 16, che riporta le cose allo stato iniziale, e il secondo modificativo, affinché le risorse non siano prelevate più dai fondi per il Masterplan, ma dal fondo nazionale di coesione”.

Così il deputato del Pd, Camillo D’Alessandro, questa mattina a Pescara, nel corso della conferenza stampa, tenuta insieme al senatore Luciano D’Alfonso, in merito al prelievo dai fondi del Masterplan per l’Abruzzo, effettuato dal Governo con il dl Genova, per destinare le risorse alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. “La questione di fondo è che ci devono spiegare perché un’infrastruttura dello Stato, tra l’altro classificata come strategica e di protezione civile, deve essere finanziata con i fondi regionali”, ha proseguito D’Alessandro, “quando invece a Genova si fa il ponte nuovo con i soldi dello Stato”.