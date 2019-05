A24 chiusura Traforo Gransasso, forte presa di posizione del Presidente di Federalberghi Abruzzo Giammarco Giovannelli

Teramo – Una presa di posizione forte e decisa è stata espressa a tutto campo dal presidente di Federalberghi Abruzzo Giammarco Giovannelli. Imprenditore costiero Giovannelli, è profondo conoscitore del territorio abruzzese nonchè delle dinamiche turistico-ricettive del territorio, e durante un confronto televisivo andato in onda nel pomeriggio odierno su Tgcom 24, ha espresso la sua posizione in rappresentanza della categoria e dell’utenza in generale. Dopo le dichiarazioni del vice presidente di Strada dei Parchi Fabris che ha ripercorso gli aspetti burocratici della situazione in atto, Giovannelli, seguito dal Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, ha espresso con grande chiarezza e determinazione la volontà di dover/poter scongiurare ad ogni costo questa chiusura. “Sarebbe un danno immenso per l’economia interna dell’Abruzzo, e anche della costa – ha ribadito Giovannelli – quanto sta avvenendo è inaccettabile pertanto va assolutamente individuata una soluzione prima di un fatto che riporterebbe indietro l’Abruzzo ed una involuzione senza precedenti”. Fabris di Sdp, ha di fatto scaricato ogni responsabilità nelle mani del Governo, proprietario del Gransasso. Pierluigi Biondi, invece ha lasciato trasparire che il problema non sia certo legato alle sole falde acquifere, ma ad altri aspetti legati ai rapporti concessori dello Stato con Sdp.