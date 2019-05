A24 chiusura traforo, si ritorna al Valico delle Capannelle. Tranciata l’Italia centrale, disastro per l’Abruzzo!

L’Aquila – Dal 20 maggio 2019 prossimo nel percorrere la A24 in direzione di Teramo e della costa, ci si troverà nella condizione di dover percorrere una lunghissima deviazione. Con la chiusura disposta da Strada dei Parchi del Traforo del Gransasso d’Italia, tranciando di fatto l’Italia a metà. Finora si era portati a pensare che buonsenso e sinergie tra enti preposti potessero arrivare ad una soluzione. Invece non è così, è il contrario della TorinoLione che nonostante tutte le polemiche avanza, mentre l’Abruzzo torna indietro nel tempo.

Tutto nasce diverso tempo fa, con unma inchiesta della Procura di Teramo nei confronti di Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrada A24 e A25, Istituto nazionale di fisica nucelare e la società di gestione del servizio idrico della provincia di Teramo. Inchiesta che aveva portato alla luce il pericolo di inquinamento della falda acquifera del Gran Sasso. Di seguito la Regione Abruzzo, costituendosi parte civile, ebbe a richiedere a Strada dei Parchi di voler disporre ed effettuare urgentemente gli interventi per evitare l’inquinamento, per un importo totale di circa 104 milioni di euro. Purtroppo, dopo mesi, non si è arrivati ancora a trovare una soluzione e per evitare sanzioni, Strada dei Parchi ha deciso di chiudere il traforo a partire dal 19 maggio. Per ora sembra impossibile il raggiungimento di un accordo, per una conseguenza disastrosa.

La viabilità dal 20 Maggio potrebbe entrare nel caso all’interno dell’Aquila, poichè chi è diretto verso diretto verso Teramo dovrà uscire a L’Aquila Ovest, percorrere la SS 80 per il Valico delle Capannelle. Per le lunghe percorrenze invece il consiglio ovviamente è quello di percorrere la A25, proseguendo sull’A14. Con l’aggiunta di oltre 60 kilometri in più. Chi invece proviene da Teramo ed è diretto verso L’Aquila, A25 e Roma /RM dovrà uscire a San Gabriele/Colledara, percorrere la SS 80 verso il Valico delle Capannelle e rientrare in autostrada a L’Aquila Ovest. L’alternativa, ovviamente, se si proviene dalla A14, è quella di utilizzare la A25.

Inaugurato nel 1984 (dopo lavori iniziati nel 68) ed i suoi 10.176 metri di lunghezza i Traforo del Gran Sasso è di fatto il terzo più lungo d’Italia preceduto dal Monte Bianco e dal traforo del Frejus. Ma oltre a cio’ è il più lungo d’Europa con schema a “doppia canna” (2 gallerie, una per ogni senso di marcia). Attraversa il Corno Grande e si trova a un’altezza media di 973 metri sul livello del mare. Il Traforo inoltre consente l’accesso ai laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, aperti nel 198, per i quali però resterebbe garantito l’accesso riservato.