Abruzzesi per sempre, viaggio emozionale nel cuore dell’Abruzzo, debutta ad Avezzano la raccolta di racconti d’autore sulla nostra regione

Avezzano. Oggi pomeriggio, dalle ore 18 nella libreria Mondadori, ci sarà la presentazione del libro “Abruzzesi per sempre”, edito da “Edizioni della Sera”. Il volume, una raccolta di racconti con la prefazione di Romano De Marco e curato da Roberto Alfatti Appetiti, è un viaggio emozionale nel cuore dell’Abruzzo, che accompagna il lettore in un viaggio inedito, di quelli che non si trovano nelle guide turistiche.

Sono 21 i racconti, scritti da autori d’eccezione della nostra regione, che qui sono nati o arrivati e nutrono un grande amore per questa terra, per le montagne, per il verde che la elegge a regione dei parchi, per l’Adriatico, per i suoi borghi. Ma l’Abruzzo è visto anche come terra di emigranti, con partenze che raramente diventano addii, luogo di ritorni e di cultura. Oggi, nella presentazione di Avezzano, saranno presenti alcuni degli autori, che leggeranno dei brani estratti dai racconti, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata a Roberta Maiolini.

Gli autori che hanno partecipato alla raccolta sono Roberto Alfatti Appetiti, Stefano Angelucci Marino, Alice Antonelli, Andrea Bernabeo, Maura Chiulli, Federica Maria d’Amato, Umberto Dante, Igor De Amicis, Valentina Di Cesare, Roberta Di Pascasio, Caterina Falconi, Simone Gambacorta, Alessandro Martorelli, Cristina Mosca, Domenico Paris, Emma Pomilio, Francesco Proia, Alessandro Romano, Giorgia Tribuiani, Francesca Trinchini ed Enzo Verrengia.