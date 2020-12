Abruzzo Zona Arancione, 13 sindaci del teramano plaudono alla decisione di Marsilio

Teramo. Tredici sindaci del teramano ringraziano il Presidente della Regione Marco Marsilio per la tempestività con cui ha deciso di revocare la Zona Rossa, trasformandola in Arancione prima dell’8 dicembre, attraverso la pubblicazione dell’ordinanza regionale, tenuto conto anche del calo dei contagi in Abruzzo.

“Va ricordato che proprio per ottenere questo risultato il Presidente aveva accelerato il passaggio da Zona Arancione a Rossa – dichiarano i primi cittadini – dimostrando grande senso di responsabilità e coraggio. Si ricorda che l’Ordinanza del Governatore ha valore a tutti gli effetti a partire da oggi, indipendentemente da ciò che deciderà il Governo centrale, che potrà procedere con una diffida o con il ricorso al Tar. Ma i tempi tecnici del ricorso non potranno bloccare l’efficacia dell’Ordinanza regionale, in quanto da questo mercoledì era previsto il rientro dell’Abruzzo in Zona Arancione. Invitiamo i commercianti a riaprire le proprie attività con fiducia, con la speranza che possano recuperare tutto ciò che, inevitabilmente, la situazione pandemica che tolto loro. Da parte delle Amministrazione comunali gli auguri più sinceri di buon lavoro”.

I firmatari della missiva sono:

Jwan Costantini Sindaco di Giulianova

Massimo Vagnoni Sindaco di Martinsicuro

Andrea Scordella Sindaco di Silvi

Daniele Laurenzi Sindaco di Nereto

Manuele Tiberi Sindaco di Colledara

Severino Serrani Sindaco di Penna Sant’Andrea

Rosanna De Antoniis Sindaco di Castel Castagna

Daniele Palumbi Sindaco di Torricella Sicura

Dantino Vallese Sindaco di Corropoli

Leando Pollastrelli Sindaco di Colonnella

Federico Agostinelli di Campli

Domenico Piccioni Sindaco di Tortoreto

Michele Petraccia Sindaco di Pietracamela