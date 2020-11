Abruzzo Zona Rossa, SOM Officine Ortopediche continuano ad offrire tutti i servizi e i prodotti

L’Abruzzo entra ufficialmente in Zona Rossa (mercoledì 18 novembre 2020) ma nessuna restrizione coinvolge i servizi e i prodotti delle Officine Ortopediche SOM.

Le Officine Ortopediche SOM continueranno ad offrire la massima assistenza ai propri clienti tramite:

Vendita e Noleggio di presidi ortopedici ed apparecchiature mediche e riabilitative,

Convenzioni con tutti gli enti assistenziali nazionali quali ASL ed INAIL

l’Indagine Diagnostica attraverso le più sofisticate e attuali apparecchiature di controllo e valutazione posturale.

Punti di forza delle Officine Ortopediche SOM sono da sempre:

• Collaborazione massima con medici specialisti e terapisti della riabilitazione nell’elaborazione di piani di intervento per il pieno recupero funzionale

• Individuazione ed analisi di ogni peculiare indicazione terapeutica atta a correggere qualsiasi inabilità permanente o temporanea

• Progettazione e realizzazione di ausili protesici e riabilitativi in grado di fornire le migliori risposte ai più svariati bisogni di correzione terapeutica nel rispetto delle esigenze di elevata personalizzazione, avvalendosi delle più avanzate tecnologie.

• Consapevolezza ed attenzione nella relazione con il paziente volta alla piena comprensione dell’estrema specificità della casistica di intervento nel rispetto di ogni necessità funzionale e psicologica.

Le Officine Ortopediche SOM hanno da sempre creduto nella ricerca tecnologica che permette l’abbattimento delle difficoltà che le persone diversamente abili incontrano quotidianamente nella propria vita; per questo motivo l’Azienda si avvale delle più avanzate e attuali tecnologie e dei materiali più innovativi e pone estrema attenzione ai progressi che si registrano nel campo della riabilitazione motoria.

La SOM realizza in maniera personalizzata ogni tipo di ausilio riabilitativo: protesi, tutori, corsetti, calzature, ortesi plantari, con particolare attenzione allo studio e alla realizzazione di sistemi di postura per adulti e bambini.

Specifica è la competenza acquisita per il piede diabetico e per tutte le patologie del piede.

Al contempo le Officine Ortopediche SOM pongono estrema cura a che, in tutti i presidi realizzati, si preservi la tradizionale perizia artigianale frutto della ormai consolidata esperienza ultratrentennale nel settore, innovandola fortemente attraverso una attenta ricerca estetica.

Tale connubio si realizza pienamente nella vastissima gamma di modelli per calzature ortopediche, correttive e per patologie diabetiche in grado di coniugare, peculiarità distintiva dell’azienda, le proprietà di correzione terapeutica al più attuale stile del Made in Italy.

Per conoscere tutti i servizi e i prodotti offerti da SOM

visita il sito

S.O.M. Srl Officine Ortopediche

Le nostre sedi:

Via Roma, 301/A

0863 – 34277

Viale Marconi, 268

085 – 451030

Via Strinella, 14

0862 – 21046

Via Milano, 8

0872 – 715606

Via Giulio Cesare, 88

0873 – 454319

