Abruzzoacasatua, la rubrica sul cibo che racconta storia e tradizioni: oggi l’ambassador Emiliana Dell’Arciprete

Pescara. Secondo appuntamento oggi con le conversazioni in diretta Instagram per raccontare, insieme agli “Abruzzo Smart Ambassador”, aspetti e prodotti caratteristici dell’offerta turistica abruzzese, per promuoverne la conoscenza e mantenere viva l’attenzione sul territorio in questa fase in cui non è ancora possibile viaggiare. L’iniziativa fa parte del contenitore #Abruzzoacasatua, pensato dall’assessorato al Turismo della Regione Abruzzo.

Alle 18 su @Yourabruzzo, account ufficiale Instagram del Dipartimento Sviluppo economico e Turismo, con Emiliana Dell’Arciprete si parlerà di gastronomia, di prodotti tipici e della loro capacità di farsi ambasciatori del territorio nel mondo. Professionista nel settore business travel e blogger per passione, Emiliana ama viaggiare e cucinare e racconterà come i piatti della tradizione possano diventare formidabile veicolo di comunicazione. Il prossimo appuntamento con #Abruzzoacasatua giovedì, sempre alle 18.