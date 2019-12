AbruzzoTalk arriva a Teramo, seconda tappa del format del M5S tra corretta informazione e stampante 3D

Teramo. AbruzzoTalk arriva a Teramo: domenica, in Largo San Matteo, a partire dalle 11.30 fino alle 19 circa si svolgerà il secondo evento, dei quattro in programma in capoluoghi di provincia della Regione, e che vedrà la partecipazione dei portavoce in ogni grado istituzionale L’evento, organizzato dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Abruzzo, è caratterizzato da tre gazebo tematici all’interno dei quali si parlerà delle priorità della cittadinanza, di corretta informazione, ciclo dei rifiuti e innovazione.

Nessun comizio e nessuna barriera, ma una vera e propria occasione di confronto “uno a uno” tra cittadini e Portavoce per scambiarsi idee e portare avanti il lavoro nel solo interesse delle priorità del territorio. Sarà attivo un Lab permanente di contrasto alle Fake News. Un vero e proprio angolo di buona informazione in cui attraverso l’utilizzo di un pc sarà possibile ottenere consigli pratici per evitare di trovarsi impigliati nella Rete Internet. Nello spazio allestito sarà poi attivata una stampante 3d che mostrerà il connubio tra tutela ambientale e nuove tecnologie. “Creeremo in piccolo quello che l’industria del riciclo fa in grande”, si legge nella nota, “realizzando degli oggetti con la plastica che abbiamo raccolto su alcune spiagge d’Abruzzo e che altrimenti sarebbe diventata immondizia”.