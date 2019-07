Acciano, linee telefoniche e Pos fuori servizio da più di un mese: residenti su tutte le furie

L’Aquila. Da oltre un mese non funzionano i telefoni fissi nella zona del Comune di Acciano. Un disservizio che sta mandando su tutte le furie la popolazione e i gestori dei diversi esercizi che non possono nemmeno accettare i pagamenti elettronici.

“Non è più possibile tollerare questa situazione che non è certo degna di un paese civile” ha detto il

sindaco di Acciano, Fabio Camilli. “Da settimane stiamo cercando di ottenere un intervento definitivo, ma i telefoni della zona continuano a funzionare a singhiozzo quando va bene, mentre in moltissimi casi le linee sono mute, senza contare che il segnale spesso si interrompe durante le comunicazioni” spiega il sindaco. “La Telecom ci deve dare una mano e fare uno sforzo per venire incontro alle esigenze della popolazione e degli

esercizi commerciali”.

Solo l’altra sera, in un noto locale immerso nel verde della zona protetta del Parco Sirente Velino, una comitiva ha

avuto serie difficoltà a pagare il conto alla fine del pranzo. In pratica, la linea telefonica non funzionante ha vanificato la possibilità di usare il Pos creando non poco imbarazzo tra gli avventori e il gestore del locale.

“Si rischia di danneggiare l’intera economia di un territorio. Pertanto siamo pronti ad intraprendere qualsiasi iniziativa per risolvere il

problema”.