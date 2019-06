Acerbo: scade oggi bando per Garante dei Detenuti, dalla Regione poca informazione e sensibilità

L’Aquila. “Scade oggi l’avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo. Ringrazio Francesco Lo Piccolo – giornalista e operatore nel mondo carcerario – per avercelo fatto sapere visto che la Regione non ha diffuso la notizia in maniera adeguata: http://vocididentrojournal.blogspot.com/“. A dichiararlo è Maurizio Acerbo, ex consigliere regionale di Rinfondazione Comunista.

“Come autore della legge – approvata con grande ritardo dopo una lunga battaglia – non posso che esprimere amarezza per il fatto che il Consiglio Regionale non sia stato capace di convergere nella passata legislatura regionale sulla nomina di Rita Bernardini proposta dallo scomparso Marco Pannella. La mediocrità del ceto politico abruzzese – dal PD al centrodestra al M5S – ci ha privato del contributo di una delle maggiori esperte di problemi carcerari che ci sia nel nostro paese. In particolare demenziale che il M5S abbia negato il proprio voto favorevole perchè Rita era stata condannata per la disobbedienza civile contro il proibizionismo sulla cannabis”.

“Ho sentito Rita oggi e mi ha detto che non intende ripresentare la domanda. Un’occasione persa per la nostra regione.