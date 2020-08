Acerbo su Sindaco e assessore aquilani: esempio di buon governo per Meloni, si divertono mentre territorio aquilano è in fiamme

L’Aquila. Continua a correre la polemica riguardante il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore regionale al bilancio Guido Liris, ex vice sindaco dell’Aquila, entrambi avvistati in una discoteca a Tortoreto. Fatto che ha destato scalpore sui social poichè, durante la notte, le montagne nei pressi dell’Aquila continuavano a bruciare.

Duro il commento di Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista, il quale in una nota ha dichiarato che”il fascistissimo sindaco aquilano Biondi si diverte in discoteca sulla costa teramana con il camerata assessore regionale Liris mentre il territorio aquilano è in fiamme. Poi quando un giovane glielo fa notare cerca di saltargli addosso”.

“Due o tre giorni fa”, prosegue,” Giorgia Meloni era a L’Aquila in conferenza stampa con Biondi e Liris per “raccontare il modello di buon governo di buon governo di Fratelli d’Italia” in Abruzzo. Caspita che esempi di buon governo”!