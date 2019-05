Acquifero del Gran Sasso, in Procura a Teramo incontro sulla chiusura del traforo. Presente Marsilio

Teramo. È in corso un incontro, nella Procura della Repubblica di Teramo, per affrontare le tematiche giudiziarie legate alla chiusura del Traforo del Gran Sasso sull’autostrada A24, a partire dal 19 maggio, annunciata dalla concessionaria Strada dei Parchi e non ancora revocata dalla stessa società. All’incontro stanno partecipando, oltre ai magistrati titolari dell’inchiesta sul presunto inquinamento dell’acquifero del Gran Sasso, il capo di Gabinetto del ministero Infrastrutture e Trasporti e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Obiettivo, secondo quanto si è appreso, sarebbe trovare una soluzione alla motivazione addotta da Strada dei Parchi di non voler incorrere nell’accusa di reiterazione del reato in riferimento al processo, con udienza in programma il 13 settembre prossimo, in cui sono coinvolti la stessa Sdp con Infn e Ruzzo Reti Spa.