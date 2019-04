Ad Orsogna in scena “Caprò”, opera di Vincenzo Mambella con la regia di Edoardo Oliva

Orsogna. La Stagione teatrale 2018/2019 programmata da ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo al Teatro Comunale Camillo De Nardis di Orsogna porta in scena domani, domenica 7 Aprile alle 21 CαPRO’, un’opera di Vincenzo Mambella per la regia di Edoardo Oliva che ne è anche interprete. L’opera narra le vicende di un contadino abruzzese di fine ottocento, Cαprò appunto, cresciuto nell’amore ostile dei suoi genitori e nell’attaccamento viscerale alla terra, in assenza di sogni e desideri. La sua vita, sempre ai margini della consapevolezza, si muove per inerzia scandita dal moto regolare delle stagioni.

E quando qualcosa incepperà nella sua quotidianità, una illusoria fuga lo soccorrerà dallo smarrimento e dall’incapacità di sopravvivere all’impensabile. La vicenda tragica di Cαprò incrocerà l’immane tragedia del naufragio del bastimento inglese “Utopia” che nel 1891 s’inabissò al largo di Gibilterra provocando la morte di circa 600 immigrati, per lo più contadini italiani, in viaggio verso gli Stati Uniti. A bordo anche 14 contadini abruzzesi di Fraine in provincia di Chieti. Il fatto storico e l’emigrazione restano sullo sfondo. Partendo da quei fatti, si cerca di rendere questa piccola storia, così lontana nel tempo, universale.

