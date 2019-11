Aeroporto d’Abruzzo, via libera dall’Enac per il prolungamento della pista: lavori aprono ai voli intercontinentali

“Venerdì verrà pubblicato il nuovo bando per l’ampliamento delle rotte nazionali e internazionali. Stiamo lavorando per collegare il nostro aeroporto a Mosca e con gli Stati Uniti”. Lo afferma l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, nel corso della conferenza stampa sul via libera dell’Enac ai lavori per il prolungamento della pista dell’aeroporto di Pescara, sottolineando che per i collegamenti nazionali si lavora su Torino e Sicilia, mentre su quelli internazionali si lavora anche su Parigi e Berlino. “E se dovesse chiudere l’aeroporto di Ciampino come si paventa da tempo”, conclude Febbo, “candideremo lo scalo abruzzese a diventare il secondo aeroporto del Centro-Italia”.