Aiuti alle zone rosse abruzzesi, il deputato Zennaro presenta un’interrogazione al presidente del consiglio

L’Aquila. “Sono stato il primo a porre la tematica a livello nazionale con la presentazione di un emendamento, poi bocciato nel Cura Italia, con cui richiedevo misure economiche e stanziamenti straordinari a favore di tutti i comuni abruzzesi ricadenti nella zona rossa, tra cui quelli della Val Fino”. Lo afferma il deputato Antonio Zennaro (gruppo misto), in riferimento alle ultime vicende che hanno visto scomparire in gazzetta ufficiale l’articolo 112 del decreto Rilancio relativo al fondo di 200 milioni di euro destinato alle zone rosse individuate dai vari Dpcm, una rettifica che di fatto ha rimosso dal decreto legge i Comuni italiani più colpiti dall’epidemia Covid-19, compresi quelli abruzzesi.

“Ho presentato un’interrogazione al presidente del consiglio insieme ai miei colleghi Gianluca Rospi e Michele Nitti, per capire cosa è successo in gazzetta e per quale motivo siano stati esclusi i Comuni delle zone rosse dalla fruizione del fondo” afferma il deputato Zennaro.

“Poi da lunedì, in commissione bilancio, verificherò che il governo presenti un emendamento che corregga quanto avvenuto, affinché siano assicurati a tutti i Comuni risultati focolai, senza discriminazioni, le risorse necessarie per affrontare la doppia emergenza, sanitaria ed economica, che li ha maggiormente colpiti rispetto ad altre aree. In Abruzzo è un’emergenza che si somma a quella del terremoto e della nevicata. Vigilerò che il governo rispetti l’impegno preso per i Comuni abruzzesi, nessuno escluso” conclude Zennaro.