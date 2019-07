Aiuto alla disabilità e sport, a Pescara evento promosso da Race Across Limits: presente la triatleta Schillaci

Pescara. La Fondazione Come Collaboration Onlus, promotrice del progetto di Raccolta Fondi “Race Across Limits”, presenta “Aiuto alla disabilità e sport”.

L’evento, in programma lunedì, a partire dalle 18, al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, è stato organizzato in concomitanza dello svolgimento del progetto di fundrasing “Race Across Limits”, promosso dalla Fondazione e realizzato attraverso l’impresa sportiva della triatleta Italiana, Sabrina Schillaci. Il progetto mira a raccogliere fondi a favore di attività terapeutiche per neonati prematuri e bambini disabili.

Interverranno l’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, Sabrina Schillaci, triatleta di “Race Across Limits”, il campione internazionale di tennis paraolimpico, Andrea Silvestrone, e il direttore del quotidiano abruzzese “Il Centro”.

Scopo principale dell’incontro è quello di mettere a confronto alcuni protagonisti ed alcuni temi legati al sostegno alla disabilità ed in particolare l’intervento pubblico, il caregiving e lo sport che operando in sinergia possono migliorare in modo sensibile la qualità della vita delle persone coinvolte: disabili, familiari e tutti coloro che si preoccupano quotidianamente di dare aiuto e sostegno.

La Fondazione “Come Collaboration”, da diversi anni impegnata nella ricerca clinico-osteopatica e nei progetti di sensibilizzazione e raccolta fondi per i soggetti più fragili e bisognosi, quali bambini prematuri o disabili, apre le porte dell’incontro a tutti coloro che sono toccati direttamente o indirettamente dal tema della disabilità e di conseguenza del supporto a chi ha più bisogno.

L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro interessati.