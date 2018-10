Al bar ubriaco con una pistola Glock, ex guardia giurata denunciata per porto abusivo di arma da fuoco

Pescara. Ieri un poliziotto della Squadra Volante di Pescara, libero dal servizio, ha notato un soggetto, palesemente ubriaco, all’interno di un bar ubicato nella zona San Silvestro, in possesso di una pistola portata alla cintola. Il poliziotto ha allertato la sala operativa della Questura che ha inviato sul posto equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo.

Gli agenti hanno tempestivamente raggiunto il bar, ma l’uomo si era già allontanato; è stato però rintracciato poco dopo, seduto su di una panchina, con l’arma da fuoco indosso, una pistola semiautomatica Glock munita di caricatore e 6 colpi.

Identificato, C.M., pescarese 40enne, ex guardia giurata, con arma regolarmente detenuta presso la propria abitazione, che non ha spiegato perché girava armato, è stato denunciato per porto abusivo di arma da fuoco. Gli agenti hanno inoltre cautelativamente ritirato le altre armi detenute (1 fucile ed 1 carabina) custodite in casa, onde consentire al Questore di valutare se ricorrono i presupposti per il divieto di detenzione di armi.