Al Comunale di Atri in scena “I 4 Santi”, spettacolo per sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo

Atri. Questo venerdì al Teatro Comunale di Atri, andrà in scena “Ma che scherzi”,esilarante spettacolo del quartetto comico abruzzese I 4 Santi. Dopo aver partecipato come attori allo spot della campagna social della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, Christian Ippolito, Valerio Vespucci, Marco Di Lillo e Giovanni Adriani hanno raccolto l’invito della Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo e hanno realizzato uno spettacolo divertente per regalare due ore di allegria e per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e alle attività dell’associazione.

Nell’appuntamento di venerdì 29 marzo al Teatro di Atri i 4 comici proporranno due ore di parodie e gag attraverso una somma di piccoli corti teatrali, sulla scia dei primi spettacoli che fecero conoscere al pubblico il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I biglietti al costo di 10 euro si possono acquistare nella farmacia Zenobi, in Piazza S. Francesco d’Assisi a Pescara e direttamente al botteghino del Teatro di Atri. Per info: 347 3028888