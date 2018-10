Al lavoro Abruzzo Film Commission, Pietrucci: paesaggi in tv e cinema, produzioni sul territorio

L’Aquila. Il prossimo 8 ottobre, dopo quello del 23 luglio scorso, è in programma un altro incontro tra le principali associazioni e realtà che in Abruzzo si occupano di cinema e audiovisivo con il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, che ha promosso la legge istitutiva dell’Abruzzo Film Commission (approvata nel 2017) e ne detiene la delega operativa per la definitiva realizzazione, e l’unità operativa, guidata dal direttore Francesco Di Filippo il quale, all’interno del Servizio Beni e attività Culturali del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo, cura il percorso di predisposizione della struttura.

“Diverse esperienze nel nostro Paese dimostrano le grandi potenzialità delle Film commission regionali – spiega Pietrucci, presidente della II Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Infrastrutture – Si sostiene il turismo facendo entrare i paesaggi nei circuiti televisivi e cinematografici, quindi all’attenzione di milioni di persone, e allo stesso tempo, lavorando per attrarre le produzioni sul territorio, si sostiene l’economia locale e si generano opportunità lavorative: penso alle maestranze e al settore dell’accoglienza, come le strutture ricettive di ristorazione”.

“La convocazione del Tavolo dell’8 ottobre – ricorda Di Filippo – sarà anche l’occasione per riportare quanto venuto fuori dal tavolo nazionale delle Film Commission, istituito dal ministero dei Beni culturali, a cui partecipa anche la nostra regione”. E’ già previsto – richiesto da Pietrucci e dal presidente vicario della Giunta regionale Giovanni Lolli – per l’attuazione della legge e l’entrata a regime della Film Commission, uno stanziamento di due milioni di euro dai fondi del cosiddetto quattro per cento.

Dopo l’incontro dell’8 ottobre saranno organizzati una conferenza stampa nel comprensorio aquilano e subito dopo un grande evento pubblico che, per scelta del presidente Pietrucci, si terrà presso la Badia morronese a Sulmona (L’Aquila) alla presenza dei sindaci abruzzesi, degli operatori economici, degli enti, delle istituzioni culturali, delle associazioni, delle maestranze e degli operatori del settore, nel corso del quale verrà presentato lo stato di attuazione della realizzazione dell’Abruzzo Film Commission.

Quanto fatto finora e quello che è in programma nelle prossime settimane. Il percorso della realizzazione della Abruzzo Film Commission nasce dall’impegno in prima persona di Stefano Albano, consigliere comunale e segretario del Pd aquilano che oggi manifesta “soddisfazione per la realizzazione di un progetto che, quando nacque e venne presentato nel 2015, sembrava molto difficile da realizzare.

Oggi invece la Film Commission è una realtà, sebbene da coltivare, allargare, consolidare. Abbiamo ancora un pezzo di strada davanti a noi, ma la Abruzzo Film Commission rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro territorio, una struttura che, oltre ad essere centrale nel mondo della cultura, sarà in grado di dare impulso all’economia, una vera e propria attività produttiva. Inoltre, la possibilità di far conoscere l’Abruzzo oltre i propri confini attraverso cinema e fiction rappresenta un punto di forza per tutta una nuova generazione, quei giovani abruzzesi che fra mille difficoltà hanno scelto di restare e investire in Abruzzo, e che vedranno nella Film commission un sostegno concreto di sviluppo del territorio”.