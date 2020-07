Al mare a Tortoreto Lido

Le spiagge dell’Abruzzo non sono così note come quelle di altre regioni. Noi che ci viviamo però sappiamo che non hanno nulla da invidiare a località italiane molto più note e frequentate. In questo periodo di post lockdown è importante per molti poter ricominciare la vita “di tutti i giorni”, tornare ad una normalità che sembra quasi scomparsa. Per questo fortunatamente molti italiani, abruzzesi compresi, hanno scelto di trascorrere le vacanze non troppo lontano da casa, ad esempio in Hotel a Tortoreto.

Il mare di Tortoreto

Sono svariati i vantaggi offerti dalle spiagge del Mar Adriatico, il mare di Tortoreto. Stiamo parlando di una ridente località tra le colline Abruzzesi, affacciata su una lunga spiaggia sabbiosa. Perfetta quindi per chiunque ami il mare, dalla famiglia con bimbi piccoli fino al single che predilige località tranquille e piacevoli. Le nuove indicazioni che riguardano l’utilizzo delle spiagge sono state recepite alla perfezione anche a Tortoreto. Andare in spiaggia qui permette quindi la massima tranquillità: gli ombrelloni e i lettini godono di tutto lo spazio necessario a garantire la sicurezza dal punto di vista sanitario.

Dove soggiornare

Sono numerosi gli Hotel Tortoreto , sia nella fascia di abitato fronte spiaggia, Tortoreto Lido, sia spostandosi più verso la collina. La scelta sta in effetti nelle preferenze del singolo turista, che potrebbe amare una posizione più centrale, con tanti negozi e ristoranti nei pressi, oppure invece potrebbe prediligere una situazione maggiormente bucolica, con le colline a fare da contraltare al mare. Per trovare un albergo a Tortoreto è importante anche considerare i servizi offerti dalla singola struttura. Come da tradizione dell’intero Adriatico anche qui ci sono alberghi che propongono l’animazione per i bambini, camere molto ampie e dotate di tutti i comfort, il servizio di pensione completa o di mezza pensione.

La vita a Tortoreto

Le vacanze a Tortoreto si svolgono nella completa pace e tranquillità, inframmezzate da diverse opportunità di divertimento. Il borgo si trova tra le colline e offre scorci indimenticabili, così come un’enogastronomia d’altri tempi, fatta di prodotti a km zero, di piccole via tra le quali passeggiare, di un panorama splendido verso il mare. Tortoreto Lido invece è più vivace e vacanziera, con il lungomare perfetto per una passeggiata serale. Per chi predilige qualche gita oltre alla spiaggia Tortoreto offre alcune chiese antiche, come ad esempio Santa Maria della Misericordia, di epoca trecentesca, oppure la barocca San Nicola di Bari.

Non solo spiaggia

Come abbiamo detto la spiaggia di Tortoreto è sabbiosa, con acque pulite, anche secondo le analisi effettuate periodicamente dagli organismi preposti. Dietro alle spiagge ci sono locali di vario genere, anche quelli adatti a chi ama la vita notturna. Per i bambini invece ci sono una serie di opportunità, decise di anno in anno dalla municipalità insieme ai gestori degli alberghi della zona. A partire dai primi giorni di luglio riapre anche il parco acquatico della zona, che offre varie attrazioni, perfette per i bimbi e anche per i loro genitori. Una giornata diversa, da trascorrere tra le attrazioni acquatiche, con la certezza della massima sicurezza dal punto di vista igienico.