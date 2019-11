Al teatro Massimo di Pescara arriva il recital pianistico di Campanella, concerto per sostenere onlus I fili della Vita

Pescara. Venerdì, a partire dalle 21, la “Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara” presenta al Teatro Massimo di Pescara il recital pianistico del maestro Michele Campanella, con musiche di Franz Liszt, in particolare pagine tratte dalle ‘Harmonies poètiques et religieuses’ e dal secondo ciclo degli Années de Pèlerinage. Un concerto fuori abbonamento, organizzato per sostenere le attività di ‘Ada Manes Foundation for Children Onlus’ che da quasi cinque anni lavora per portare la Chirurgia Pediatrica nei Paesi più poveri facendo formazione al personale locale.

I fondi raccolti alimenteranno il progetto “I Fili della Vita”, per l’acquisto dei fili chirurgici, e le prossime missioni. La Onlus ha donato una sala operatoria all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica di Pescara e ha partecipato a 20 missioni negli ospedali di Tanzania, Etiopia, Haiti e Sudan. “Lavoriamo perché a tutti i bambini sia assicurata un’infanzia come dovrebbe essere”, spiega Mariagrazia Andriani, presidente della onlus. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara e con il sostegno di Danelli Auto, Fabbrini Pianoforti e Rustichella D’Abruzzo. Il prezzo del biglietto di ingresso è 20 euro, per gli abbonati della Società del Teatro e della Musica è previsto un biglietto di 15 euro.