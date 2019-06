Al via a Sulmona l’autorizzazione per il nuovo ospedale, Casini: Regione acceleri soluzione definitiva

L’Aquila. Il Comune di Sulmona ha rilasciato in questi giorni alla Asl 1 l’autorizzazione all’esercizio che consente l’entrata in funzione del nuovo ospedale di Sulmona, il primo antisismico d’Abruzzo: “ora la Asl attui con rapidità il cronoprogramma per il trasferimento di tutti i reparti”. Lo afferma il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, che sottolinea come l’autorizzazione all’esercizio sia un atto importante che consente finalmente di aprire il nuovo nosocomio in tempi brevi. “Confidiamo che la Asl”, aggiunge, “metta mano alla dotazione di risorse umane e strumentali per rendere effettivamente all’avanguardia e attrattivo il nostro nosocomio. Vogliamo che l’ospedale di Sulmona non resti una scatola vuota e che tutti gli spazi funzionali debbano essere occupati, accelerando l’apertura del reparto di Lungodegenza e della Stroke unit, unitamente al potenziamento del reparto di Neurologia, alla quale è legata l’attivazione della risonanza magnetica, attesa da troppo tempo”.

“Il dipartimento materno infantile”, spiega, “resterà nell’ala nuova del vecchio ospedale, con annesse sala travaglio e parto e sala chirurgica d’urgenza, già adeguate e fruibili, localizzazione che può facilitare l’auspicato mantenimento del Punto Nascita da parte della Regione e Ministero. Tutti auspicano la stessa cosa e questa scelta ne è la prova”. “Ora spetta alla Regione e alla Asl 1 accelerare per una risoluzione definitiva delle problematiche del nostro ospedale, al fine di ridare all’intero territorio una sanità di alto livello”, conclude il sindaco, “incontrerò il direttore sanitario nei prossimi giorni, nell’attesa del nuovo manager della Asl 1, che deve essere nominato in tempi brevi, e che la Regione metta finalmente mano alla riorganizzazione della rete ospedaliera per la riqualificazione del nostro nosocomio a Dea di I livello, in linea come comunicato a noi sindaci del territorio dall’assessore regionale Nicoletta Verì nel recente incontro a palazzo dell’Emiciclo”.