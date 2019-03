Al via i corsi del Conapi per la vendita e l’utilizzo dei fitosanitari, Pestilli: disponibili anche in modalità FAD

L’Aquila. L’associazione sindacale datoriale Conapi L’Aquila, per mezzo dell’ente di formazione di sua diretta emanazione accreditato dalla Regione Abruzzo, Gruppo Sicurform, comunica che sono in partenza i corsi per la consulenza, la vendita e l’utilizzo dei fitosanitari.

“Un’ottima occasione se si considera che siamo l’unico ente in provincia accreditato per erogare il corso in modalità FAD”, spiega in una nota il presidente Conapi L’Aquila e direttore per la formazione del Gruppo Sicurform Rosa Pestilli, “è possibile quindi iscriversi ai corsi di rilascio e di rinnovo del certificato di abilitazione alla consulenza, all’utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari”.

“In particolare”, spiega la Pestilli, “i corsi rilasciano la qualifica regionale e formano i protagonisti del settore come il distributore che è già in possesso del certificato di abilitazione alla vendita e che immette sul mercato i prodotti fitosanitari, in qualità di rivenditore sia all’ingrosso sia al dettaglio e come l’utilizzatore che somministra il prodotto nella propria attività agricola”.

Tutte le informazioni relative ai corsi sono disponibili sul sito www.grupposicurform.eu, in alternativa e per maggiori dettagli è possibile chiamare il numero 0863441282/ interno 4 o recarsi nella sede dell’Agenzia di Formazione Sicurform di via L. Vidimari ad Avezzano.