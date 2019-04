Al via il taxi-clown a Pescara, bimbi in ospedale tra giochi e sorrisi, clownterapia grazie a onlus Wll Clown

Pescara. Parte oggi il Taxi Clown, la nuova iniziativa dell’associazione Will Clown Pescara Onlus che, dal 2006, promuove la clownterapia per alleviare la sofferenza in contesti di disagio. Inserito nell’ambito del progetto “Un Ospedale a Colori”, realizzato in co-progettazione per Piano Sociale d’ambito Distrettuale Ecad 15 – Comune di Pescara, Taxi Clown è il simpatico e colorato veicolo che i clown dottori utilizzeranno per accompagnare e riaccompagnare a casa bambini e adolescenti che si ricoverano o si dimettono dall’Ospedale Santo Spirito di Pescara, o che si recano in nosocomio per fare terapie day-hospital. L’idea è nata dalla donazione di un’automobile all’associazione: è stata trasformata, colorata e riempita di buffi oggetti, proprio come un allegro clowndottore.

“Grazie ai clown dottori e alla loro allegria, i bambini affronteranno il percorso verso l’ospedale, e il ritorno a casa, con il sorriso – sottolinea l’assessore comunale alle Politiche sociali Antonella Allegrino – L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio dell’associazione Will Clown, che rientra nel servizio ‘Bambini ospedalizzati’, erogato nell’ambito del Piano Sociale al fine di sostenere la genitorialità e le famiglie.

La vicinanza dei clown in corsia colora il mondo dei bambini e li aiuta ad allontanare la paura dell’ospedale e delle cure”. Il servizio, completamente gratuito, è aperto anche ad altre tipologie di richieste per bambini con particolari difficoltà o problematiche. Basterà prenotarsi con alcuni giorni di anticipo, telefonando al numero 392.0360534 o scrivendo una mail all’indirizzo info@prontosorriso.org.

“Il progetto, attualmente esteso al territorio di Pescara e a zone limitrofe – illustra Valeria Pellicciaro, Coordinatrice di Will Clown Pescara – prevede che 2 clown dottori si rechino a casa dei bambini per accompagnarli in ospedale, insieme ai familiari, a bordo del Taxi Clown. Il viaggio verso l’ospedale, solitamente pieno di preoccupazione per il bambino, viene rasserenato dalla compagnia dei nostri volontari e dall’uso di giochi e pupazzi. Oppure, il Taxi Clown effettuerà il percorso inverso e accompagnerà i bambini verso casa, una volta usciti dall’ospedale, dopo terapie o lunghe degenze, aiutandoli a tornare alla normalità senza traumi”.

La realizzazione del Progetto “Taxi Clown” è stata possibile grazie all’aiuto di tante persone che hanno partecipato a un Crowdfunding sulla piattaforma Rete del Dono, o che hanno fatto una donazione diretta. Will Clown Pescara, inoltre, ringrazia per la collaborazione e il contributo al progetto: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Chieti, Comando Provinciale e Nucleo aeronavale di Pescara, Ikea Italia – sede Chieti, Consorzio Centro D’Abruzzo, Leo Club Pescara, Invicto, Officina Zamponi Aldo, CSA Promo e D.G. Service srl.