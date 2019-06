Al via la 12esima edizione di Granfondo Alte cime d’Abruzzo, il sindaco: appuntamento consolidato

L’Aquila. Si terrà mercoledì 3 luglio, alle 15, nella sala Rivera di palazzo Fibbioni, in via San Bernardino all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione della 12esima “Granfondo Alte cime d’Abruzzo”. Saranno presenti gli organizzatori, la Polisportiva di Castel del Monte, che illustreranno il programma della gara, alla quale sarà annesso un weekend di sport, turismo e diversi eventi collaterali e il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante. A organizzare l’evento è la Polisportiva Castel del Monte con il sostegno del Comune e la collaborazione della Provincia dell’Aquila, un evento che vede coinvolte tante altre associazioni e cittadini del territorio.

“La granfondo di domenica 7 luglio è un appuntamento ormai consolidato”, spiega il sindaco di Castel del Monte, “da 12 anni i ragazzi della Polisportiva organizzano un evento che è diventato un’occasione importantissima per fare arrivare centinaia di ciclisti da tutto Abruzzo e dal Centro Italia nei Comuni più belli dell’Appennino aquilano, ai piedi del Gran Sasso e sulla piana di Campo Imperatore. A dieci anni dal terremoto abbiamo bisogno di dimostrare che questi borghi sono tornati a nuova vita, ricostruiti in sicurezza, ma rischiano di restare meravigliosi luoghi deserti. La ricostruzione a Castel del Monte, per esempio, è arrivato al 72% del suo percorso, pur fra mille difficoltà, ci auguriamo entro la fine dell’anno di riuscire a fare aprire tutti i cantieri rimanenti”.

Diverse le novità messe in campo dagli organizzatori della ‘Granfondo Alte cime d’Abruzzo’ per l’edizione 2019. Due i percorsi previsti: al circuito unico per la gara competitiva di 97 chilometri, che punta a valorizzare il territorio con un dislivello totale di oltre 1.600 metri, si aggiunge un percorso cicloturistico di 50 km, altrettanto paesaggistico, con partenza entrambi da Viale della Vittoria a Castel del Monte.

Partner ufficiali della ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’ sono: Ethicsport e Freebike. “La ‘Granfondo alte cime d’Abruzzo’ fa parte del circuito ‘Centro d’Italia’ e del campionato Acsi, è una gara attesa da tutto il territorio”, commenta il portavoce della polisportiva, Luca Tuccella, “con una media di iscritti di circa 400 persone che arrivano ogni anno dalla provincia dell’Aquila, dall’Abruzzo e dalle regioni limitrofe. Da ricordare che il termine ultimo per iscriversi con quota agevolata è giovedì 4 luglio”. Per altre informazioni e per consultare il regolamento della gara: www.polisportiva- casteldelmonte.it