Al via la nuova settimana politica all’Emiciclo, domani convocazione straordinaria della Commissione bilancio

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, con la convocazione straordinaria, alle 10, della Commissione bilancio per l’esame del provvedimento amministrativo in tema di “Dotazione organica e programma triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale dell’ATER Pescara”. Saranno ascoltati l’assessore regionale competente in materia e il commissario dell’ATER di Pescara. Sempre domani, alle ore 11,00, si riunisce il Consiglio regionale in seduta ordinaria.

L’attività politica riprende giovedì, alle 17.30, con i lavori congiunti delle Commissioni Bilancio (Prima), Politiche Europee (Quarta) e Agricoltura (Terza) per la discussione sul progetto di legge 20/2019 “Contributo straordinario al centro di Ricerche Unico d’Abruzzo (CRUA)”. In merito sarà ascoltato l’amministratore unico CRUA, Rocco Micucci. La Terza Commissione proseguirà poi i lavori in maniera autonoma per la modifica al regolamento della “Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati (Legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 – Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente).

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato il Consiglio regionale per domani, alle 11, nell’Aula “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo. L’ordine del giorno prevede la discussione di 4 interpellanze: a firma del Consigliere Domenico Pettinari, sull’incendio nella clinica privata Villa Serena di Città Sant’Angelo, a firma del Consigliere Silvio Paolucci, sulla sottoscrizione del contratto all’erogazione delle prestazioni di riabilitazione e utilizzo risorse (L.R. 15/2002) per le Terme di Caramanico, a firma del Consigliere Antonio Blasioli, sulla mancata applicazione della legge “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)” e a firma del Consigliere Pietro Smargiassi, sugli incendi alla discarica comunale di Cupello. Successivamente l’Assemblea regionale si occuperà di due provvedimenti: il primo relativo agi indirizzi in materia europea per l’annualità 2019, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo; il secondo riguarda il Piano regolare esecutivo del Comune di Cortino.