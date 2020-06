Al via la nuova settimana politica all’Emiciclo, domani seduta straordinaria della commissione Salute

L’Aquila. La settimana politica dell’Emiciclo si apre domani, alle 15, con la seduta straordinaria della quinta Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. In esame il progetto di legge “Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi”, con le audizioni del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia, Responsabile della Chirurgia robotica Ausl di Pescara, Maurizio Rosati e del Direttore UOC ASL 1 Avezzano- Sulmona-L’Aquila, Giuseppe Ruggeri. In programma anche la discussione sui progetti legge “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche” e “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

I lavori della quinta commissione si chiuderanno con la “Risoluzione per la riapertura del tavolo di lavoro sul DSA” e l’audizione del Sindaco di Guardiagrele sulla situazione del Presidio Guardiagrele – laboratorio analisi. Mercoledì, alle 10, è convocata la Prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. I commissari lavoreranno sul progetto di legge “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e succ. modificazioni”. Sul punto saranno ascoltati Mauro Passerotti, Commissario prefettizio di Avezzano, Annamaria Casini, Sindaco di Sulmona, Mario Pupillo, Sindaco di Lanciano, Francesco Menna, Sindaco di Vasto, Franco Colucci, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Luca Tirabassi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, Silvana Vassalli, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, Vittorio Melone, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto.

I lavori commissariali proseguiranno con l’esame dei pdl ”Istituzione del Premio Regionale Federico Caffè” e “Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano”.