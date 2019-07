Al via la nuova settimana politica all’Emiciclo, domani si riunisce la Commissione bilancio e territorio

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre con la conferenza stampa, in programma domani alle 11, nella sala “Benedetto Croce” – piano -2 , per la presentazione della cena di beneficenza realizzata dagli chef stellati abruzzesi, alla quale parteciperà il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Alle 12, nella sala “Ignazio Silone”, è in programma la conferenza dei Capigruppo nel corso della quale sarà discusso l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale e successivamente è prevista l’audizione dei candidati per la nomina a Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Sempre domani, alle 15, è convocata la commissione Bilancio in seduta straordinaria e congiunta con la commissione Territorio. I punti all’ordine del giorno sono il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni all’amministrazione del Consiglio regionale”, “Proposta di modifica alla legge regionale recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale)”, “Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche”, “Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel fucino, zona Trasacco” e “Risoluzione in merito alla nuova rottamazione del bollo auto”.