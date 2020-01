Al via progetto Passolanciano-Majelletta, Febbo: lavori per oltre 20 milioni di euro

L’Aquila. “Avanti spediti nel portare avanti gli interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passolanciano – Majelletta attraverso specifica rimodulazione delle opere per una spesa complessiva di 20 milioni e 200 mila euro, fondi Cipe”.

A comunicarlo è stato l’assessore alle attività produttive e turismo della regione Abruzzo, Mauro Febbo, che ha specificato, “Giovedì la Giunta regionale, presieduta da Marco Marsilio, ha approvato la proposta di rimodulazione degli interventi pianificati al fine di realizzare il prolungamento dell’impianto della seggiovia fino alla stazione di Mammarosa, portandolo a una lunghezza inclinata complessiva di circa 2.200 anziché 1.100 metri previsti nell’iniziale programmazione. Questa nuova soluzione consente di collegare la stazione sciistica di Passolanciano con quella di Mammarosa anche senza le due sciovie Mirastelle e Lenette, rispetto alle quali l’ente Parco Nazionale della Majella aveva espresso forti perplessità”.

“E’ stata individuata anche una nuova soluzione per l’impianto di innevamento, che sarà ora ubicato nell’area bassa di Passolanciano e vedrà la realizzazione di un piccolo bacino di accumulo idrico superficiale inserito in un’area verde attrezzata anche per i più piccoli”. In estate il piccolo bacino di accumulo, oltre ad assicurare una riserva di acqua utilizzabile come antincendio, potrà diventare, insieme all’area verde attrezzata, il luogo di partenza per attività come trekking, biking, escursionismo, o dove, semplicemente, potranno godersi la montagna famiglie e bambini. In inverno, invece, la piccola riserva di acqua potrà essere utilizzata per produrre neve artificiale nelle piste da sci della parte bassa del comprensorio sciistico. Interventi mirati esclusivamente ad allungare la presenza dei turisti oltre le stagioni invernale ed estiva.

“L’area interessata dagli interventi ricade nel Parco Nazionale della Majella, ed è anche ricompresa in

siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, per cui chiederemo ai progettisti di porre la massima attenzione al rispetto dei vincoli ambientali e naturalistici delle aree, in accordo con gli enti preposti alla loro tutela. L’ARAP Abruzzo, soggetto attuatore degli interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle Stazioni invernali Passolanciano – Majelletta, dovrà realizzare sei interventi, ossia la Seggiovia ad ammorsamento automatico, l’impianto di innevamento, il sistema skipass, il recupero dell’edificio polivalente, il miglioramento della viabilità e parcheggi e la valorizzazione turistica del comprensorio.

“Pertanto”, ha dichiarato Febbo, “Adesso è possibile chiudere la fase di progettazione e pubblicare i bandi di gara dei primi due interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio polivalente e di miglioramento della viabilità, da appaltare entro questa estate”. Gli altri interventi, che richiedono procedure autorizzative più complesse, saranno appaltati entro l’estate dell’anno prossimo, ha annunciato Febbo. “In questi mesi questo l’assessorato ha lavorato insieme a Comunità locali, sindaci, Parco nazionale della Majella, stazione appaltante e progettisti al fine di impegnare velocemente i 20 milioni di euro, perché è importante ottenere fondi, ma è ancora più importante spenderli per non perderli.

“Passolanciano”, ha concluso Febbo, “Deve diventare una delle migliori stazioni sciistiche del centro-sud, con scuole sci di eccellenza, perché ne ha le potenzialità. Si lavora per far assumere alle nostre stazioni sciistiche un ruolo di profilo anche europeo, potendo attrarre un’utenza che proviene da Lazio, Campania, Puglia e da tutto il centro sud. Nelle prossime settimane partirà la campagna promozionale per il rilancio del turismo a livello nazionale e, in particolare, in queste specifiche regioni”.