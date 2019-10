Al via una nuova settimana politica all’Emiciclo, domani convocata in seduta straordinaria la commissione Bilancio

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre domani con la seduta della prima Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” convocata alle 11.30, in seduta straordinaria, con il seguente ordine del giorno: Provvedimento Amministrativo di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza sul “Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2020 -2022” . Sul punto è prevista l’audizione del direttore della direzione attività amministrativa del Consiglio regionale. Si prosegue con la seduta della quinta commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” convocata sempre per domani, alle 15, con una serie di audizioni: quella di Walter Palumbo, coordinatore dell’Intersindacale sanitaria abruzzese e di Roberto Fagnano, responsabile del dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, in merito alle criticità assistenziali del servizio sanitario regionale;. audizione della Federfarma Abruzzo, dell’Assofarm Abruzzo e di Roberto Fagnano, Responsabile del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, in merito all’attivazione del Servizio DPC (Distribuzione per conto) Decreto commissariale n. 114/2016 e D.G.R. n. 508/2018 e n. 89/2019.; Audizione del Dott. Antonio Ciofani, Portavoce Consulta Clinica di Pescara per DEA II Livello e della Sig.ra Fiorella Cesaroni, delegata Associazione Tutela del Malato, Coordinamento Associazione dei Pazienti, in merito al DEA di Secondo Livello Area Chieti/Pescara; Audizione della Dott.ssa Benedetta Cerasani in merito alla “Campagna di prevenzione Tumori al seno”; Audizione dell’Assessore alla Sanità e dell’Assessore al Lavoro della Regione Abruzzo e delle Segreterie territoriali CGIL, CISL e UIL in merito all’affidamento appalto dei CUP nelle ASL della Regione Abruzzo; Audizione del Dirigente U.O.S.D. Medicina sportiva – ASL Pescara, Dott. Evanio Marchesani, in merito al progetto di legge sulla “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie”.

Giovedì, alle 10, si riunirà nuovamente la prima commissione Bilancio con il seguente ordine del giorno: esame del progetto di legge sulle “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n.11 “. Sul punto è prevista l’audizione dell’Assessore al Bilancio della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris, e del Dirigente del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, Ebron D’Aristotile, che relazioneranno sullo stato di attuazione dell’allineamento contabile della Regione Abruzzo. Sempre giovedì, alle 15, è convocata la commissione di Vigilanza che esamina i seguenti punti: “Criticità idriche nel vastese”: Relatore Pietro Smargiassi, Audizioni: Emanuele Imprudente, Pierpaolo Pescara, Daniela Valenza, Gianfranco Basterebbe; “Deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 19.09.2019 avente ad oggetto ”Verifica dei risultati aziendali degli obiettivi conseguiti dal Direttore Generale dall’Azienda USL di Pescara. Definizione procedimento” Relatore: Silvio Paolucci, Audizioni: Antonio Caponetti, Roberto Fagnano; “Chiarimenti in merito alle richieste di pagamento e tassa automobilistica da parte del concessionario SOGET S.p.A“ Relatore: Simone Angelosante, Audizioni: Barbara Mascioletti, Vittorio Ruggeri; “Delibera commissariale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino-Moro-Sangro-Sinello- Trigno n. 304 del 18.06.2019”Relatore : Daniele D’Amario, Audizione: Franco Amicone e i sindaci dei seguenti comuni: Atessa, Casalbordino, Casoli, Castelfrentano, Cupello, Fossacecia, Lanciano, Paglieta, San Salvo, San Vito Chietino, Vasto.