Al via una nuova settimana politica dell’Emiciclo, mercoledì si insedia la commissione sul sito nazionale di Bussi

L’Aquila. La settimana politica dell’Emiciclo si apre domani, alle 11, con la seduta urgente del Consiglio regionale dell’Abruzzo. L’Assemblea esaminerà il progetto di legge in tema di “Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti”. Tra le disposizioni della norma, lo stanziamento di fondi utili e subito disponibili per i lavori d’emergenza da eseguire per il ripascimento del litorale abruzzese, in particolare per le aree danneggiate dalle ultime mareggiate. A seguire il Consiglio regionale continuerà in seduta ordinaria per dare spazio alle interrogazioni e alle interpellanze dei Consiglieri. Sempre domani, a partire dalle 13, si svolgerà la riunione congiunta delle Commissioni Bilancio e Agricoltura per l’esame dei progetti di legge in materia di disciplina dei Consorzi di bonifica. Saranno discussi i due provvedimenti presentati rispettivamente dalla Giunta e dai Consiglieri di centrosinistra.

Mercoledì, alle 12, s’insedierà la Commissione d’inchiesta “Sito d’interesse nazionale di Bussi sul Tirino – Tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione”. Durante la prima riunione si procederà all’elezione dei componenti dell’Ufficio di presidenza della Commissione. Giovedì, alle 10, è convocata la commissione di Vigilanza per la richiesta di “Approfondimenti in merito alle raccomandazioni contenute nella nota prot. N. 152/SEGR PE a firma dell’assessore Emanuele Imprudente e del direttore del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico Relatore”. Saranno ascoltati Emanuele Imprudente, vice presidente e assessore regionale agricoltura, Elena Sico, direttore Dipartimento Agricoltura e i vertici dei Consorzi abruzzesi di bonifica. Per avere “Chiarimenti in merito alle richieste di pagamento e tassa automobilistica da parte del concessionario Soget S.p.A”, i Commissari sentiranno Barbara Mascioletti, dirigente Servizio Risorse Finanziarie, Vittorio Ruggeri, vice presidente Associazione Codacons e i rappresentanti di So.Ge.T. S.p.A. Infine, la Vigilanza si interesserà del “Mancato adempimento, da parte del presidente della Giunta Regionale, del comma 4 art.147 e più in particolare della mancata trasmissione della relazione sull’attività amministrativa semestrale della Giunta, nonché delle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo”, con l’audizione di Marco Marsilio, presidente della Giunta regionale e Massimo Verrecchia, dirigente Struttura di coordinamento e raccordo istituzionale del Presidente.

Sempre giovedì, a partire dalle 14.30, si riunirà la commissione Bilancio in seduta straordinaria per l’esame del progetto di legge dal titolo “Istituzione della Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009 – Concorso internazionale di arte scultorea”. Alle ore 14.45 di giovedì si svolgeranno i lavori della Quinta Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura e Formazione” con il seguente ordine del giorno: progetto di legge “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie”, audizione del presidente del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ugo Salines, del presidente Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) Abruzzo, Alberto Carulli, del presidente del Centro Sportivo Italiano (CSI) Teramo, Angelo De Marcellis, del presidente Comitato Regionale d’Abruzzo della F.M.S.I. (Federazione Medico Sportiva Italiana), Siriano Cordoni, del dirigente U.O.C. Servizio Tutela Salute Attività Sportive – ASL 1 Abruzzo, Giulio Del Gusto; pdl “Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori”; pdl “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo famigliare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”, audizioni dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, sulla ridefinizione del sistema ospedaliero e territoriale regionale; pdl “Istituzione della Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009 – Concorso internazionale di arte scultorea”.