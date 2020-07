Alba (DMC): ritiro del Napoli calcio opportunità turistica. Regione convochi imprese

L’Aquila. “Nella fase istruttoria del piano di marketing territoriale che accompagna l’accordo tra la Regione Abruzzo e la SSC Napoli, è necessario un pieno e operativo coinvolgimento del Consorzio di Destinazione Turistica DMC Alto Sangro Turismo. Solo con la collaborazione dei rappresentanti della attività produttive presenti in tutti i Comuni della destinazione turistica, si potrà raggiungere un risultato considerevole in termini promozionali”.

A spiegarlo è stato il presidente della DMC Alto Sangro Turismo, Ernesto Paolo Alba, che ha chiesto al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e agli assessori al Turismo, Mauro Febbo, e a quello al Bilancio e allo Sport, Guido Liris, di essere convocato per un confronto tecnico.

“La possibilità di ospitare il ritiro precampionato di una squadra di calcio importante e seguita come il Napoli, può essere l’occasione per programmare azioni in grado di fidelizzare ulteriormente un bacino d’utenza che da sempre guarda con grande attenzione al nostro territorio” spiega Alba “in tutti i comuni della destinazione turistica Alto Sangro ci sono tantissime strutture che hanno una grande capacità ricettiva e offrono da sempre un livello eccellente di servizi.

L’unicità delle Faggete Vetuste di Pescasseroli e dintorni, il Cuore d’Abruzzo rappresentato dal Lago di Scanno, oltre che i lago di Barrea e il lago vivo di Alfedena, le architetture dei Borghi di Pescocostanzo, di Opi, di Barrea, di Villetta Barrea, di Scontrone, di Villalago, i monumenti naturalistici della Camosciara di Civitella Alfedena, l’impiantistica scioviaria a livello europeo di Roccaraso – Rivisondoli e Barrea, una rinnovata attenzione per il segmento bike con centinaia di chilometri di tracciati che si snodano in tutta la destinazione, la possibilità di conoscere la montagna praticando trekking ed escursioni in anche in aree protette e incontaminate, possono far diventare la vacanza per i tifosi del Napoli un’esperienza unica e memorabile, unita al ritiro vero e proprio della squadra che si terrà a Castel di Sangro.

La DMC Alto Sangro è in grado di definire pacchetti e proposte, come già ha realizzato per altre manifestazioni sportive di carattere internazionale, che accompagneranno le vacanze dei tifosi del Napoli. Peraltro l’intera destinazione turistica si è dotata di protocolli di sicurezza ulteriori per garantire la massima prevenzione al Covid-19. Quindi da parte della Regione ci deve essere un vero riconoscimento della destinazione turistica Alto Sangro, slegata dagli aspetti tecnici del ritiro calcistico, investendo in questa partnership territoriale e aiutando quei comuni della nostra destinazione che non hanno abbastanza fondi per competere con gli altri”.