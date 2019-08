Alessandro Siani a Pescara in occasione del suo nuovo spettacolo “Felicità Tour” con un ritorno ai monologhi dal vivo

Pescara. Cresce l’attesa per il ritorno di Alessandro Siani a Pescara. L’attore napoletano sarà di scena domenica 11 agosto, alle ore 21, al Teatro D’Annunzio di Pescara con il suo nuovo spettacolo “Felicità Tour”. Uno show imperdibile per i fan di Siani perchè questa sarà l’unica tappa che farà in Abruzzo.

Si tratta di un gran ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi dello spettacolo corale ‘’Il principe abusivo a teatro” con Christian De Sica. “La scelta di ritornare sulle tavole del palcoscenico” spiega Alessandro Siani “è stata spinta soprattutto dalla voglia di potermi confrontare con il pubblico, perché lo spettatore è l’unico vero metronomo della vita di un’artista, sentire un applauso, una pausa, guardarsi negli occhi resta ancora l’unico deterrente contro l’incomunicabilità, oggi più che mai accentuata dalle realtà virtuale. In questo viaggio artistico non sarò da solo, ma ad accompagnarmi ci sarà il maestro e compositore Umberto Scipione che dal vivo suonerà e segnerà le tappe cinematografiche della mia carriera da Benvenuti al Sud passando per il Principe Abusivo e si Accettano Miracoli per concludersi con Mister Felicità”. Il maestro Scipione è un compositore, pianista, direttore d’orchestra italiano, docente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e collabora da diversi anni con l’attore napoletano.

“I monologhi saranno l’occasione” racconta l’artista “per poter raccontare non solo il dietro le quinte di queste pellicole ma anche l’opportunità per poter parlare delle differenze tra nord e sud, tra ricchi e poveri e di sviscerare quelle che si propongono come le nuove tendenze religiose, ma soprattutto evidenziare i tic e le manie di una società divisa tra ottimisti e pessimisti, tra disperati di professione e sognatori disoccupati. Tutto questo per un unico obiettivo, divertirsi insieme. Anche perché come dico nel film ‘’Mister Felicità’’ ‘’quando si è da soli la felicità dura poco, ma se condivisa dura nu’ poco e’ cchiù”. Napoletano doc, 43 anni, Siani è un artista eclettico: attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, regista, scrittore e produttore cinematografico italiano. Siani oltre che per il tour de Il Principe Abusivo, venne nel capoluogo adriatico anche per ritirare il prestigioso Premio Flaiano nel 2014.

“Sono molto contento di tornare a Pescara” conclude l’attore e regista “è una città calorosa e accogliente e sono convinto che insieme ci divertiremo al nostro spettacolo!”.