Alla scoperta dei Gioielli della Marca Ascolana, domenica l’evento firmato Cast per auto d’epoca

Teramo. Per l’apertura della nuova stagione il Cast – Club Auto Moto Storiche Teramo ha preparato per domenica un tour turistico-culturale ‘Alla scoperta dei Gioielli della Marca Ascolana’, che permetterà la visita e la conoscenza di notevoli siti storico/religiosi delle vicine Marche. Primo obiettivo in questa occasione è Monteprandone, un borgo di origine medievale che si sviluppò intorno ad un castello, a metà tra la Valle del Ragnola e la Valle del Fiume Tronto in provincia di Ascoli Piceno.

Dopo una visita guidata alla città, si proseguirà alla volta del Santuario e della Chiesa di San Giacomo della Marca, dove é custodito un trittico del IV secolo, insieme ad altre preziose opere d’arte religiosa. Proprio questa cittadina marchigiana nel lontano 1393 diede i natali al santo, avvocato e poi sacerdote, che nel corso della sua vita fornì, tra le altre cose, gli statuti civili ad 11 città e creò i Monte di Pietà per combattere l’usura.

L’appuntamento è per domenica, con ritrovo alle 8,30 nel piazzale davanti al Brico di San Nicoló a Tordino. I partecipanti con le loro auto d’epoca partiranno alla volta di Monteprandone dove sarà possibile effettuare prima la visita guidata della città e poi del santuario di San Giacomo della Marca. La mattinata si chiuderà con un momento conviviale nell’agriturismo “Sapore della Luna”, nato dalla ristrutturazione di una casa colonica del 1600 immersa tra le colline.

“Diamo il via ad una nuova stagione con un primo tour storico-culturale, com’è tipico della tradizione ormai consolidata del Cast”, dice Carmine Cellinese, presidente dell’associazione, “per questo appuntamento abbiamo scelto una meta vicina, nell’entroterra marchigiano, ma non per questo meno ricca di fascino. Attraverso un viaggio a bordo delle loro vetture d’epoca, i partecipanti potranno scoprire gioielli d’arte medievale, coniugando ancora una automobilismo storico e cultura”.