Alla scrittrice e giornalista aquilana Monica Pelliccione il premio “Racconti Abruzzo- Molise 2018”

L’Aquila. La scrittrice e giornalista aquilana, Monica Pelliccione, ha vinto il premio nazionale “Racconti Abruzzo-Molise 2018”, il concorso di letteratura contemporanea indetto dalla casa editrice emiliana Historica edizione, con il racconto inedito “All’ombra della Jenca”. Una storia che si snoda alle falde del Gran Sasso d’Italia, sulle orme degli antichi pastori, custodi di greggi e armenti e di una cultura rurale intrisa di tradizioni e semplicità. Lo scenario spazia dalla chiesetta di San Pietro della Jenca, abbarbicata sulle rocciose montagne abruzzesi, ultimo baluardo dell’omonimo borgo, di recente eretto a santuario dedicato a Giovanni Paolo II, ai paesaggi tibetani di Campo Imperatore. Un alveo silenzioso e mistico, dove si consuma il fortuito incontro tra il Santo Padre e il pastore Giovanni, che muterà per sempre la visione pessimistica della vita pastorale in una rinnovata esaltazione di un mestiere antico e autentico.

“Un premio che mi inorgoglisce ed emoziona”, il commento di Pelliccione, “in quanto legato a doppio filo alla mia terra, alla gente di montagna avvezza ad un’esistenza semplice, ma densa di stimoli e percezioni sensoriali, che solo il contatto con la natura sa donare. Un riconoscimento tanto più importante, in quanto cade a ridosso della candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco nel 2019 della transumanza, che ha visto i pastori abruzzesi protagonisti per decenni dell’antico rito della discesa a valle delle greggi, verso la Puglia e il Molise”.

Pelliccione, che a settembre scorso è stata insignita del premio nazionale Rotary Agape per la cultura, ha sottolineato “la valenza strategica della promozione del territorio, in svariati ambiti sociali, compreso quello letterario, come veicolo turistico e di valorizzazione delle zone interne dell’Abruzzo e delle tradizioni che per secoli ne hanno accompagnato la crescita”.

Il racconto “All’ombra della Jenca” verrà pubblicato nell’antologia edita da Historica edizioni (Libro.co), in distribuzione in libreria, sui principali book-store on line e nelle fiere della piccola e media editoria. La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia in programma nei prossimi giorni. Pelliccione è autrice di tre volumi: “L’Aquila e il polo elettronico. Retroscena di una crisi”, edito nel 2005, “Nel nome di Celestino”, pubblicato nel 2009 e “San Pietro della Jenca” (2013).