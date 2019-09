All’aeroporto d’Abruzzo i rifiuti non spiccano il volo: ecco le cartoline della spazzatura che lo testimoniano (foto)

Pescara. I rifiuti non temono la forza di gravità e restano con “i piedi” ben piantati… per terra. Lo scenario sulla Tiburtina di Pescara non è dei migliori e le foto, comparse sulla pagina Facebook “Amici dell’aeroporto d’Abruzzo”, lo documentano. Un biglietto da visita per la città certamente non positivo, i cittadini sono indignati e gridano allo scandalo: perché le telecamere di videosorveglianza non svolgono il loro dovere? Cosa rimarrà nel cuore e nella mente dei tanti turisti che affollano lo scalo? Forse il salto (anche per evitare di calpestare i rifiuti) da un mare cristallino a un mare di spazzatura? (r.p.)