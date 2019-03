All’Aquila parte il primo seminario sul tema architettura e cultura, Biondi: confronto sul decoro urbano cittadino

“Con un seminario sul colore, inizia il percorso di confronto con ordini professionali, imprese, cittadinanza e organizzazioni a vario titolo interessate, sul decoro urbano della città dell’Aquila”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, annuncia il primo di una serie di corsi di formazione su “Architettura e cultura”. L’appuntamento di lancio è proprio sul tema ‘Architettura e cultura del colore’ e si svolgerà venerdì 15 marzo, a partire dalle 9, nella sala convegni dell’Ance.

“Sarà il primo di una serie di appuntamenti che intendiamo promuovere per approfondire temi e strategie all’interno di un approfondimento sul futuro urbanistico e architettonico del territorio – spiega il primo cittadino – Un ciclo di eventi in cui si parlerà di arredamento urbano e riqualificazione degli spazi pubblici. Cittadini, imprese e tecnici potranno interfacciarsi con interlocutori di alto profilo, di livello nazionale, nell’ambito di un dibattito qualificato e qualificante per l’intera comunità”.

Dopo i saluti del primo cittadino sono previsti quelli del direttore della Soprintendenza unica archeologica, belle arti e paesaggio per L’Aquila e il Cratere, Alessandra Vittorini, dell’onorevole e già assessore all’urbanistica del Comune dell’Aquila, Luigi D’Eramo, e del dirigente del settore Rigenerazione urbana dell’ente comunale, Domenico de Nardis. Seguiranno le relazioni di Pietro Zennaro, università Iuav di Venezia; Barbara Tomasoni, presidente categoria restauratori, associazione artigiani di Trento; Fabio Campolongo, funzionario Soprintendenza Beni culturali di Trento; Filiberto Lembo, Università della Basilicata; Giulia Muro, architetto; Antonio Romano, Head of Strategic StoDesign; Daniela Esposito, direttrice della Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio dell’Università di Architettura di Roma Valle Giulia; Clementina Petrocco, direttrice del Centro di Psicologia e Psicoterapia dell’Aquila; Leonardo Pelagatti, Colour Consultant, Cromology Italia S.p.A..

L’evento è promosso dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con Mibac, gli ordini degli architetti e degli ingegneri della provincia dell’Aquila, Ance L’Aquila, i collegi dei geometri e dei periti industriali della provincia dell’Aquila e l’ordine degli psicologi d’Abruzzo.