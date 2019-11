Allarme cinghiali, l’Abruzzo in piazza a Roma. La ministra Bellanova: sbloccato decreto danni, garantisco impegno totale

L’Aquila. “Abbiamo sbloccato il decreto per il riconoscimento dei danni subiti e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Dobbiamo dare una soluzione strutturale”. Così la ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova, è intervenuta dal palco della manifestazione a Piazza Montecitorio a Roma di migliaia di agricoltori, allevatori e pastori provenienti da tutta Italia contro l’invasione dei cinghiali e più in generale degli animali selvatici che distruggono raccolti agricoli, sterminano greggi e causano incidenti stradali nelle campagne e all’interno dei centri urbani.

Presenti in piazza agricoltori, allevatori, pastori provenienti anche dall’Abruzzo insieme al presidente regionale della Coldiretti Silvano Di Primio oltre a cittadini a partire dai sindaci con i gonfaloni e ai rappresentanti dell’ambientalismo e dei consumatori per far sentire la propria voce a difesa delle case e del lavoro con le storie di chi è stato colpito ma resiste nonostante la paura per l’incolumità della propria famiglia.

“Stiamo lavorando, spero di dire, in maniera unitaria”, ha sottolineato la ministra, “dobbiamo farci carico di quello che sta ricadendo su di voi, sul mondo agricolo” ha aggiunto riferendo poi di aver “sentito il ministro Costa sul decreto 157 del 92 in modo dare soluzioni”. “Vi posso garantire”, ha concluso Bellanova, “un impegno totale. Sono problemi che non si affrontano solo con le Regioni, bisogna andare anche in Europa a chiedere soluzioni”.