Allarme maltempo, allerta arancione a Teramo, Pescara e Chieti. Piogge anche nella Marsica

L’Aquila. Un avviso di criticita’ con allerta arancione e’ stato emesso dal centro funzionale d’Abruzzo della protezione civile per rischio idrogeologico nelle zone costiere e Alto Sangro, in particolare per le Province di Teramo, Pescara e Chieti. Nello specifico, dalla mattina di oggi alle 14 di domani, l’allerta arancione interessera’ i Bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro e sulle restanti zone della Regione, in particolare sui Bacini dell’Aterno e Marsica, prevista allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato. Possibili, nelle zone interessate, frane e cadute massi, esondazioni dei corsi d’acqua. Previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti con raffiche di burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Ai Comuni e’ stato raccomandato di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani di emergenza e di vigilare il territorio con particolare riferimento alla corretta tenuta dei reticoli idrografici e del funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque, invitando i sindaci a monitorare le zone in cui sono presenti movimenti franosi.