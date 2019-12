Allarme rosso inciviltà a Montesilvano: una discarica a cielo aperto in zona Pianacci deturpa il bosco

Montesilvano. Gli ammonimenti catastrofisti e gli scioperi per il clima, con in testa la paladina svedese Greta Thunberg, non bastano. Tante chiacchiere, pochi, pochissimi fatti.

L’inciviltà continua a regnare sovrana: ovunque si vada, non mancano mai rifiuti gettati a terra. Per la serie, basta disfarsi di cosa non ci serve più.

Il pianeta grida aiuto, invoca pietà. Sono di oggi le foto, pubblicate su Facebook da Valentina Trave, che mostrano gli incommentabili gesti di alcuni incivili: una vera e propria discarica a cielo aperto nella zona Pianacci di Montesilvano Colle, che deturpa una delle poche aree verdi rimaste in un mondo di cemento. Al punto che i cittadini chiedono l’urgente installazione di telecamere per immortalare la vergogna.