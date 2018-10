Allarme Toninelli, i sindaci scongiurano chiusura autostrada: mette in ginocchio il territorio

Sulmona. “Scongiurare la chiusura dei tratti autostradali da mettere in sicurezza, una misura che rappresenterebbe un gravissimo danno per il territorio” ma anche “azioni normative finalizzate a snellire le procedure per la messa in sicurezza delle autostrade”.

Lo chiedono i sindaci del Centro Abruzzo, portavoce il primo cittadino di Sulmona Annamaria Casini, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all’indomani del vertice tenuto nei giorni scorsi dai sindaci del

comprensorio.

Gli amministratori chiedono anche di avere una “adeguata comunicazione sia sullo stato di vulnerabilità statica e dinamica dei viadotti che sugli interventi previsti” per la messa in sicurezza dei viadotti autostradali dell’A24 e A25 che uniscono Abruzzo e Lazio. I sindaci nella lettera segnalano come prioritaria la mobilità che “nelle aree interne assume una valenza strategica di sviluppo”.