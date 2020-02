Allevamenti in condizioni igieniche precarie, scattano i controlli dei Nas in Abruzzo

Pescara. Nell’ambito del monitoraggio nazionale disposto dal comando carabinieri per la tutela della salute nel settore allevamenti animali da reddito e macellazioni il Nas di Pescara ha effettuato un’ispezione in un’azienda agricola della provincia di Teramo dove il titolare è stato segnalato all’autorità sanitaria e amministrativa in quanto allevamento e locali per deposito mangimi sono risultati in precarie condizioni igieniche, i bovini non erano correttamente identificati e per aver omesso di redigere il registro di carico e scarico degli animali presenti in azienda.

Per questi motivi il dirigente servizio veterinario sanità animale della Asl di Teramo ha disposto il vincolo sanitario sull’intero allevamento, del valore di circa 300mila euro, con divieto di movimentazione in entrata e uscita di animali fino alla completa rimozione delle non conformità riscontrate.

Nel corso di un’attività ispettiva in due aziende agricole della provincia di Campobasso i Nas hanno, in un caso denunciato il titolare per aver omesso la revisione semestrale degli estintori presenti all’interno dell’attività, nonché la presenza di alcuni capi bovini privi di marchi auricolari, procedendo al sequestro sanitario di 185 capi di bestiame; in un’altra azienda, riscontrate la stessa irregolarità, sono stati sequestrati 152 capi di bestiame, per un valore complessivo di quasi un milione di euro.